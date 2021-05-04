DE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? DE Sınıfı Ehliyet Nedir, Nasıl Alınır?

DE sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyete takılacak olan ve belirli bir kilonun üzerinde olan römorklardan oluşan birleşik araçların kullanıma izin veren bir ehliyettir. DE sınıfı ehliyet ile kullanılacak olan araçların idare ettirilmesi zor olduğundan, bu ehliyet türünü almak sıkı bazı şartlara bağlanmıştır.

DE SINIFI EHLİYET NEDİR?

DE sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyet kategorisinin özel bir türüdür. DE sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek olan araçlara takılan ve azami yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römorktan oluşan birleşik bir araçların kullanımına izin veren ehliyet türüdür. DE sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

DE sınıfı ehliyete sahip olabilmek için kişinin öncelikle D sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir. Yani D sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe kazanan kişi, DE sınıfı ehliyet almaya hak kazanabilir. Ayrıca DE sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 24 yaşını doldurmuş olmaları da gerekmektedir.

DE SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

DE sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçların sayısı oldukça fazladır. DE sınıfı ehliyet sahipleri; B, BE, B1, D, D1, D1E, F ve M sınıfı ehliyet kategorilerine ait araçları da kullanabilir. Yani DE sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar şunlardır:

D sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek olan araçlara takılan ve azami yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römorktan oluşan birleşik bir araçlar,

Azami ağırlığı 3.500 kilogram olan römorklar ve römork takılı araçlar,

D1 sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek olan araçlara takılan ve azami yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römorktan oluşan birleşik bir araçlar,

Otobüs,

Minibüs,

Otomobil,

Traktör,

Karavan,

Motor bisiklet,

Kamyonet

DE SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

DE sınıfı ehliyet alma yaşı, D sınıfı ehliyet alma yaşı ile aynıdır. Normal otomobil kullanma yaşı 18 iken, DE sınıfı ehliyet alma yaşı 24 olarak belirlenmiştir. Yani DE sınıfı ehliyet almak isteyen bir kişinin 24 yaşını doldurması gerekmektedir.

DE SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI

DE sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

D sınıfı ehliyete sahip olmak,

24 yaşını doldurmuş olmak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması,

En az ilkokul mezunu olmak.

DE SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

DE sınıfı ehliyet almak için ilk olarak ehliyet sınavlarına girmek ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. DE sınıfı ehliyeti alabilmek için birtakım evraklara sahip olmak gerekmektedir. DE sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Kan grubu kartı,

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Adli sicil kaydı,

Öğrenim durumunu gösterir belge.

DE SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Ehliyet almak için ilk olarak herhangi bir sürücü kursuna kaydolmak şarttır. Sürücü kursu ücretleri genel olarak değişse de, ortalama olarak F sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için 2.300 TL civarındadır. F sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca bazı harçların da yatırılması gerekmektedir. F sınıfı ehliyet harç ücretleri toplamda 542 TL tutmaktadır.