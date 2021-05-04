Denizli'de can pazarı! Camdan fırlayan sürücü hastane yolunda hayata döndürüldü

"ÖNÜMÜZE DÜŞÜNCE ŞOK OLDUK"

Minibüs sürücüsü Selçuk Uzunbay'ın kaza anında yanında bulunan ve kazayı yara almadan atlatan amcası Cuma Uzunay, korku dolu anları anlattı. Aracı bir anda önde gördüklerini ve şok olduklarını belirten Uzunay, "Biz yoldan devam ediyorduk. Karşı şeritten araç birden önümüze düştü ve bariyerleri deldi. Önümüze düşünce şok olduk, ne olduğunu anlayamadık ve anlık oldu. Biri öldü sanırım kötüydü durumu ve yerler kan. Yeğenim ambulansla hastaneye götürüldü. Allah beterinden korusun. Demir bariyerlere çarptığı için muhtemelen böyle oldu. Yeğenim kaldığım yerden beni almaya gelmişti diş hastanesine götürmek için" dedi.