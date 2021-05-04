Derneği kumarhaneye çeviren 6 kişiye ceza kesildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim ekipleri kentte tam kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Yeni Doğan Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir derneğin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, içeride kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kurallarını hiçe sayan 6 kişiye 37 bin 500 lira para cezası uygulandı.