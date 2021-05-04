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Giriş Tarihi: 4.5.2021 19:54

Derneği kumarhaneye çeviren 6 kişiye ceza kesildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Derneği kumarhaneye çeviren 6 kişiye ceza kesildi

’de bir dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiklerinden dolayı 37 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim ekipleri kentte tam kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Yeni Doğan Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir derneğin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, içeride kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kurallarını hiçe sayan 6 kişiye 37 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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Derneği kumarhaneye çeviren 6 kişiye ceza kesildi
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