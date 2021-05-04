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Giriş Tarihi: 4.5.2021 18:01

'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

MEHMET AL
'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

'nın ilçesinde dün gece denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarptı. Polis memuru sol ayağından yaralanırken, motosikletle kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi, Cikcilli Mahallesi'nde dün gece uygulama yapan polis ekipleri motosikletiyle seyir halinde gelen Orhan U'yu (23) durdurmak istedi. Orhan U. dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Bu sırada Orhan U. kendisini durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kovalamaca sonucunda Orhan U'yu kıskıvrak yakaladı. Yaralı polis memuru görevli arkadaşları tarafından ALKÜ Alanya Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol ayayında üç ayrı yerde kırıklar olduğu tespit edilen polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli Orhan U'nun yapılan GBT sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı
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