Düzce’de canlar aç kalmayacak

Düzce Belediyesi, kısıtlamalar nedeniyle beslenme konusunda güçlük çeken sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik 365 gün süren yemleme çalışmalarını, pandemi nedeniyle kurulan yeni mama destek noktalarıyla genişletti.

Ekipler, özellikle pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı insan etkileşiminin azalmasıyla beslenme konusunda zorluk çeken can dostlar için harekete geçerek, kentin belirli noktalarına 25 adet mama destek noktası yerleştirdi.

"YILIN HER DÖNEMİNDE DESTEK SAĞLIYORUZ"



Can dostların sistematik bir şekilde beslenmelerine yönelik böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "İçinde bulunduğumuz süreç bizler kadar sokak hayvanları için de zor bir dönem oluyor. Belediye olarak sokaktaki dostlarımıza yılın her döneminde destek sağlıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sokak hayvanlarının beslenmelerinde zorluk yaşanmaması için de pandemi sürecinin başından bu yana mama desteğimiz sürüyor. Bunu sistemli bir hale getirmek için mevcut yem bırakma noktalarımızın yanında mama destek noktaları da oluşturduk. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız beslenme, aşılama, tedavi gibi hizmetlerimiz devam edecek" dedi.