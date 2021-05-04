En çok kuş çarpması rapor edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Emniyet Olayları 2020 bültenini yayınladı. Raporlanan olaylar hakkında havacılık sektörünü bilgilendirmek ve havacılık emniyetini tehdit edebilecek muhtemel olayların engellenmesini teşvik etmek amacıyla hazırlanan bültende yer alan verilere göre; geçen yıl hava araçları için toplam 2 bin 73 olay rapor edildi. En çok raporlama ise kuş çarpma kategorisinde yapıldı. Geçen yıl uçuşun herhangi bir aşamasında meydana gelen toplam 828 kuş çarpması rapor edilirken, en çok kuş çarpma olayları temmuz, ağustos, eylül aylarında yaşandı. Sistem arızası, yıldırım ve şiddetli rüzgâr, türbülans, kabin içinde tıbbi acil durum en çok rapor edilen diğer havacılık olayları oldu.