Esenyurt’ta kan donduran kavga! Sırtından bıçaklayıp aşağı attı

İstanbul Esenyurt'ta yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kalabalık gruptan biri tartıştığı kişiyi önce sırtından bıçakladı ardından kaldırımdan aşağı attı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde kan donduran bir kavga yaşandı. İddiaya göre aralarındaki husumeti konuşmak üzere toplanan Afganistan uyruklu iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tarafların arasındaki tartışma, tansiyonun da yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada kalabalık grupta bulunan biri kişi, tartıştığı adamı önce sırtından bıçakladı daha sonra da bir binanın alçak girişine doğru kaldırımdan aşağı fırlattı. Tarafların etrafa kaçışmasıyla beraber sırtından yaralanan adam da bulunduğu yerden kalkarak arkadaşlarının yardımıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Dehşet anlarına tanık olan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandıkları adreslerde yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı

YURDA KAÇAK YOLLARLA GİRMİŞLER



Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheliler emniyetteki işlemleri sırasında, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 5 şüpheli hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.