‘Fatma Anne’ gönüllerde taht kurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kış mevsimi boyunca binlerce aileye giyim eşyaları, odunkömür, sağlık problemleri olan yoksul insanlara her türlü ekonomik katkıyı vermesiyle dikkat çeken Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, tam kapanma süreci ile ramazan ayında da boş durmuyor. Ayvalık'ta pek çok aile tarafından "Fatma Anne" olarak nitelendirilen Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde süren yardım dağıtımlarında bu yıl adeta yeni bir rekora koşuluyor. Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk yılda bağışçılarıyla bütünleşerek 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydeden Fatma Cavlı, "Bunun yanı sıra kanser ile boğuşan hastalarımıza maddi destek, ilaç, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının eğitim masraflarıyla kıyafetleri konularına ağırlık verdik. Pandemi nedeniyle bu yıl en çok da gıda ile sebze ve meyve dağıtımına ağırlık verdik. Elimiz erdiğince de yine bağışçılarımızın destekleriyle alan el ile veren el arasında görünmeyen manevi köprü kurmayı sürdüreceğiz" dedi. Sadece ramazan ayı başladığından bu yana şu ana kadar bin 500 aileye ulaştıklarını ifade eden Cavlı, "Biz üyelerimizden aidat bile toplamayan bir derneğiz. Hiçbir gelirimiz de yok. Bizim tek gelirimiz; bize güvenen dostlarımızın emanetlerini, hıyanetle karıştırmadan yerine ulaştırmaktan ibarettir. Bu yıl bize duyulan güven nedeniyle daha da çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaştık. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Çünkü biz her geçen gün daha çok insanımıza ulaşıyoruz. Bunu da bağışçılarımız sayesinde gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu. İHA