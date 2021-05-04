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Giriş Tarihi: 4.5.2021 21:36 Son Güncelleme: 4.5.2021 21:37

'ı olumsuz etkiledi! Savrulan feribotlar çarpıştı

İHA
Fırtına Elazığ'ı olumsuz etkiledi! Savrulan feribotlar çarpıştı

'da etkili olan nedeniyle, Elazığ-Tunceli Pertek arası sefer yapan feribotlar iskelede birbirine çarptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından sabah saatlerinde saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

FERİBOTLAR ÇARPIŞTI

Uyarı sonrası kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra da önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle Elazığ-Tunceli arasında Keban Baraj Gölü üzerinden yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan feribotlar, iskeledeyken rüzgarında etkiyle savrularak çarpıştı.

ÇARPIŞMA DIŞINDA BAŞKA OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Arada kalan bir teknenin hasar görmemesi için jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Olayda çarpışma dışında herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

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Fırtına Elazığ'ı olumsuz etkiledi! Savrulan feribotlar çarpıştı
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