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Giriş Tarihi: 4.5.2021 12:57

'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi

AA
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi

'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 344, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 7, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Denetlenen 385 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi
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