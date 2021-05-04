Genç adamın feci sonu! 5. kattan çakıldı

İş yeri çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.