Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip veresiye borçlarını kapattı

"KOMPLE BORCU KAPATIP GİTMİŞ"

Müşterilerden Ramazan Aydoğmuş, "Yaklaşık 25 senedir bu mahalledeyim. Borcum vardı ama aydan aya hesap yaptığımız için ne kadar olduğunu bilmiyorum. Allah razı olsun. Komple borcu kapatıp gitmiş. Allah razı olsun, hayrını kabul etsin'' şeklinde konuştu.

"HERKES MEMNUN"

Bakkal işletmecisi Cahit Yeşiloğlu da, "Allah razı olsun. Hiç kimsenin borcunu bırakmayacak bir şekilde bitirdi. Herkes ''Allah razı olsun'' diyor. Herkes memnun'' diye konuştu.