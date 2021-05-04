Hassas burun Rexo 216 kilo eroin yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuşba ilçesinde tespit edilen bir araç kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada 408 paket halinde 216 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.K. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde

Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.