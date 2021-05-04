Hatay’da duble yollar çınarlarla süsleniyor

Geçmiş dönemde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hassa-Kırıkhan Antakya ilçelerimizi birbirine bağlayan 90 km boyunca 25 bin adet çınarlarımız dikildi. Yine ayrıca Yayladağı-Antakya arasına ve Arsuz ile İskenderun arasına Osmanlı çınarlarını diktik. Elbirliğiyle bin yıllık bir esere imza atıldı." dedi.

Başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden Yayman, "Orman Genel Müdürlüğümüze de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbirliğiyle bin yıllık bir esere imza atıldı. Orman teşkilatımızın büyük emeği olmasaydı bu ağaçları toprakla buluşturamazdık. Hatay'da farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Tarımdan turizme, sanayiden esnafa yönelik önemli işlere imza atmaya sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.