Hoşgörüsüyle gönülleri fethetti

İstanbul'da iftara yolda yakalanan vatandaşlara "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında çorba ikramında bulunan AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları'nın dikkat çeken bir üyesi var. Barış, hoşgörü ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Ermeni asıllı Türk vatandaşı Sercan Arakilyan, ramazanın ruhuna uyan bu güzel çalışmasıyla yürekleri ısıttı. 24 yaşındaki Sercan Arakilyan, oruç tutanlar için yaptığı fedakârlığı ve Türkiye'deki yaşantısıyla ilgili düşüncelerini SABAH'la paylaştı.

Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan Arakilyan, "Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı Genel Merkez tarafından böyle bir proje hayata geçirildi. Öğle saatlerinde sorumlu başkanımız gelip organizasyonu yapıyor ve bizler de hurma, su, maske ve atıştırmalıklarla poşetleme işlemlerini. Normal günlerde 200'e yakın dağıtım gerçekleştirirken, tam kapanma döneminde 1000'e yakın dağıtım yaptık" dedi. AK Parti saflarında siyasete katılmasıyla ilgili olarak, "Siyasete atılıp Reis'in davasına omuz vermek istiyordum" diyen Arakilyan şunları söyledi: