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Giriş Tarihi: 4.5.2021

‘İlk iş soyadımı değiştireceğim’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘İlk iş soyadımı değiştireceğim’
Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün sonra 26 Nisan'da tahliye olan Melek İpek, Kaş'ın Kalkan beldesinde kızları ile birlikte tatil yapıyor. Avukatı Ahmet Onaran "Melekler için kayıtsız kalmayıp, yavru ve annelerine bir nebze nefes almasına vesile olan, iş insanı @ muhammet_cika.07 canı gönülden teşekkür ederim" paylaşımında bulundu. İpek ise bir süre kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.'yle (7) birlikte dinleneceğini söyledi. İpek'in ilk iş olarak kızlık soyadı olan Çelik'i almak için hukuki yollara başvuracağı öğrenildi. İpek'in iki kızına da soyadını vermek istediği öğrenildi.
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‘İlk iş soyadımı değiştireceğim’
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