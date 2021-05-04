İstanbul'da genç kız dehşeti yaşadı! 'Anne' diye bağırdı...

Boşluğa düşen Kaya, çığlık atarak yardım istedi. Kızın sesini duyan komşular durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla, Duygu Kaya'yı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.