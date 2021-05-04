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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:23 Son Güncelleme: 4.5.2021 13:28

'da genç kız dehşeti yaşadı! 'Anne' diye bağırdı...

DHA
İstanbul'da genç kız dehşeti yaşadı! 'Anne' diye bağırdı...

Esenler'de korkunç bir olay yaşandı. Evinin balkon kapısını açarken dengesini kaybeden , iki bina arasındaki boşluğa çakıldı. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yaşanan olay dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 1001 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Duygu Kaya(18) ikinci kattaki evinin balkon kapısını açmaya çalıştı. Sıkışan kapıyı zorlayan Kaya, kapıyı açtığı sırada dengesini kaybederek iki bina arasındaki boşluğa düştü.

Boşluğa düşen Kaya, çığlık atarak yardım istedi. Kızın sesini duyan komşular durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla, Duygu Kaya'yı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldıran Duygu Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini "Anne diye' bağırdı biz de dışarı çıktık. Genç kızın bina boşluğuna düştüğünü gördük. Sonra ekipler geldi, kurtardı" dedi.

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İstanbul'da genç kız dehşeti yaşadı! 'Anne' diye bağırdı...
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