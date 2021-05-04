İzmir’in Beydağ ilçesinde yaralı köpeği Jandarma kurtardı

İlçedeki veteriner hekimler yaralı köpeği ameliyata aldı. Beydağ jandarma görevlileri köpeğin başından bir an bile ayrılmadı. Ameliyat bittikten sonra da Beydağ Jandarması ve veterinerler, tedavisi tamamlanan köpekle birlikte bir fotoğraf da çekildi.





KAYMAKAM KÖPEĞİN KURTARILMA ANINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri, İzmir Beydağ Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, yaralı köpeğin kurtarılma anını ve tedavisi sonrasındaki anı gösteren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Çelebi, resmi Twitter hesabından "Tam kapanma günlerinde can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Tebrikler Beydağ Jandarma" diyerek yaralı köpeği bulan Jandarma personelini tebrik etti.