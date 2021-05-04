Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’in Beydağ ilçesinde yaralı köpeği Jandarma kurtardı
Giriş Tarihi: 4.5.2021 21:31

’in ilçesinde yaralı köpeği Jandarma kurtardı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İzmir’in Beydağ ilçesinde yaralı köpeği Jandarma kurtardı

’in ilçesinde yaralı bir köpeği arazide bulan Beydağ Jandarması, köpeği Jandarma aracıyla veterinere götürdü.

İlçedeki veteriner hekimler yaralı köpeği ameliyata aldı. Beydağ jandarma görevlileri köpeğin başından bir an bile ayrılmadı. Ameliyat bittikten sonra da Beydağ Jandarması ve veterinerler, tedavisi tamamlanan köpekle birlikte bir fotoğraf da çekildi.



KAYMAKAM KÖPEĞİN KURTARILMA ANINI PAYLAŞTI
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri, İzmir Beydağ Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, yaralı köpeğin kurtarılma anını ve tedavisi sonrasındaki anı gösteren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Çelebi, resmi Twitter hesabından "Tam kapanma günlerinde can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Tebrikler Beydağ Jandarma" diyerek yaralı köpeği bulan Jandarma personelini tebrik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’in Beydağ ilçesinde yaralı köpeği Jandarma kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA