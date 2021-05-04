KADES sayesinde bir kadın daha kurtuldu

Bursa'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basan 29 yaşındaki Hülya K. kendisini zorla araca bindirmek isteyen eski eşinin şiddetinden son anda kurtuldu. Çağrı üzerine anında olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki A.K.'yi gözaltına aldı. Nilüfer ilçesi Defne Sokak'taki evine gitmekte olan Hülya K.'nin yolu eski eşi tarafından kesildi. Zorla otomobile bindirilmek istenen genç kadın, İçişleri Bakanlığı tarafından kadınlara karşı şiddeti engellemek amacıyla kurulan KADES uygulamasına girerek yardım butonuna bastı. Bunun üzerine Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, bölgeye sevk edildi. 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, genç kadını kurtardı. Saldırgan eski eş ise gözaltına alındı. Eski eşinin kendisini daha önce de sürekli tehdit ettiğini dile getiren genç kadın, işlemlerinin ardından yine polis ekipleri tarafından evine bırakıldı. A.K. ise gözaltına alındı.