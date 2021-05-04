Kadın girişimciler için hazırlanıyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kadın girişimciler için hazırlanan El Emeği Üretim ve Satış Yeri'nde incelemelerde bulundu. Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyle birlikte Tütünçiftlik Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda hayata geçirilecek olan projeyi gezen Başkan Söğüt, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de kadınların üretimin içinde olmalarının önemli olduğunu belirterek, "Kadın girişimcilerimizin üretime katılmaları çok önemli. Kadınlarımızın sosyal, siyasi ve ticari hayatın içinde olmalarını sonuna kadar destekliyoruz, destekleyeceğiz de. Bunun için de projeler hazırlıyor ve bunları hayata geçiriyoruz.

HER ADIMI ATARIZ

Satış üniteleri sadece o bölgede olmayacak. Bir de Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde de oluşturacağız. Kadın emeğinin değer kazanması için her adımı atacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt ve beraberindeki heyet daha sonra proje içerisinde incelemelerde bulundu ve gelinen durum hakkında bilgi aldı.