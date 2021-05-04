Kağıthane’de 3 kişinin yaralandığı pompalı dehşet kameraya takıldı

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde saat 21.45'te meydana gelen olayda, bir gün önce gürültü kavgası yaşanmasının ardından Muhammet A.'nın akrabaları Şükrü M. (21) ve Enes A. (22) kebapçıyı basmıştı. İş yerinde çıkan küfürlü tartışma sonrası iş yeri sahibi Altan A. (50) pompalı tüfekle Şükrü M.'yi başından Enes A.'yı ise sırtından yaralanmıştı.



3 YARALI, 3 GÖZALTI



Yaralanan Enes A. da yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A.'yı göğsünden yaralamıştı. Olayın ardından araya giren Ömer Faruk K. (21) Enes A.'nın elindeki tabancayı alarak, iş yerinde bulunan Abdüssamet A. (21) ve Abdulvahap A. (23) ile birlikte kaçmıştı. Olaya toplamda 6 şüphelinin karıştığını ve 3'ün olayda yaralandığını tespit eden Kağıthane polisi, kebapçıdaki pompalı tüfeği, Şükrü M.'nin üstünde ise tabancayı ele geçirmişti.

YARALAMALI ÇATIŞMADA POMPALI TÜFEKLE KOVALADI



Çalışmalara devam eden polis ekipleri, yaptığı bir dizi operasyonlar sonucunda olaya karışan Ömer Faruk K, Abdüssamet A. ve Abdulvahap A.'yi olaydan 12 saat sonra kamera kayıtlarının incelenmesi ve yapılan tespitler sonucu kısa bir sürede kıskıvrak yakalamıştı. Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartışan gruplar ateş açılması sonucu kaçarak koşmaya başlıyor. Pompalı tüfekli bir şahıs ise işyerini basan grubu kovalıyor. Kısa süreli arbede sonrası şahıslar kaçıyor.