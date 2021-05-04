Kapanma sürecinde köylüye 4 seçenekli süt desteği

Gaziantep'te tam kapanma nedeniyle köylülerin elinde kalacak sütler, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin soğuk hava depolarında ücretsiz saklanacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, isteyen üreticilerin ürünlerini normal zamanda olduğu gibi kendisinin satabileceğini, isteyenlerin ise herhangi bir ücret ödemeden birliğin soğuk hava deposunda peynir olarak muhafaza edebileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman il Müdürü Mehmet Karayılan ile Koyun Keçi Yetiştirici Birliği Başkanı Osman Türkman Gaziantep valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek 17 günlük tam kapanma nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını görüştü. Bahar mevsimi ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin ürettiği süt miktarında artış olduğuna dikkat çekilen görüşmede tam kapanma nedeniyle üreticinin elinde süt ürünlerinin pazarlanmasına yaşanan soruna çözüm arandı.

Yapılan görüşmenin ardından Valilikten yapılan açıklamada süt üreticilerine 4 seçenekli çözüm bulunduğu bildirildi. Valilik açıklamasında üreticilere sunulan seçenekler şöyle:

1-Vatandaşlar üretmiş oldukları sütleri daha önce satmış oldukları yerlere ile etmesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu yerlere sütlerini ve peynirlerini satmaya devam edebilirler.

2- Sütlerini peynir yapan vatandaşlar üretmiş oldukları peynirleri Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin işletmesine getirebilirler. Burada peynirleri salamura yapılıp paketlenip kendi adlarına soğuk hava deposunda muhafaza edilerek diledikleri zaman ürünlerini hiç bir ücret ödemeden alabilirler.

3- Üreticilerin sütleri birlik tarafından evlerinden alınıp birlik süt işleme tesisinde peynire dönüştürülerek salamura yapılıp paketlenecek. Burada soğuk hava deposunda muhafaza edilen peynirlerini diledikleri zaman hiç bir ücret ödemeden alabilecekler.

4. Vatandaşlar üretmiş oldukları sütleri üyesi oldukları Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine bedeli karşılığında satabilirler. Birlik bu yönde talebi olan vatandaşların sütlerini alacak ve ücretlerini ödeyecek.