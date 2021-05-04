Karabük’te gizemli hayırsever merakı

Bir Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri geleneği tüm Türkiye'de olduğu gibi, Karabük ilinde de yaşatılıyor. Her yıl Ramazan ayının son günlerine doğru ortaya çıkan gizemli hayırsever bu yılda ortaya çıktı. Bu gizemli hayırsever her yıl özellikle muhtaç ailelerin çok olduğu mahalle bakkallarındaki veresiye defterinde borçlarını ödüyor.

Hep aynı mahalledeki bakkalların veresiye defterlerindeki tüm borçları ödeyen hayırsever, girdiği mahalle bakkallarının sahiplerinden veresiye defterini çıkartıp, tüm borçları ödüyor.

İsmini soranlara ise kesinlikle ismini açıklamazken, "sadece Allah rızası için ödeniyor" deyip borçları ödedikten sonra, bakkalların camlarına "Bu bakkaldaki tüm borçlar ödenmiştir" yazısını astırdıktan sonra başka mahalle bakkalındaki borçları ödemek için uzaklaşıyor.



Bakkal sahipleri ise "Her yıl Ramazan ayının sonlarına doğru aracı ile geliyor, bizlere veresiye defterindeki borçları hesaplattırıp, parasını veriyor ve gidiyor. Kaç defa tanımak istedik. Kesinlikle ismini söylemediği gibi soranlara da cismini tarif edilmemesi ve bilgi verilmemesi konusunda söz alıyor. Soranlara ise "Allah rızası için ödendi" diye söylenmesini rica edip gidiyor" dedi.