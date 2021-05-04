Kartepe’de çerkes müzesinin çalışmaları başladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın seçim vaatleri arasında yer alan Çerkes Müzesi'nin yapımına start verildi. Uzuntarla Mahallesi'nde yapımına başlanan müzenin yapılacağı alanı inceleyen Başkan Kocaman, yetkililerden bilgi aldı.

MÜZE TOPLAM 206 METRE KARE OLACAK

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi kapalı alan 102 metre kare, toplam 206 metre kare alandan oluşuyor. Bina içerisinde bay-bayan ve engelli wcsi bulunuyor. Kısa sürede Çerkes Müzesi'nin yapımı tamamlanarak Kartepelilerin hizmetine sunulacak.

ZENGİN KÜLTÜR MOZAİĞİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Kartepe'mizin kültür turizmine yatırımlarımız devam ediyor. Çerkes Kültürünün yaşatılacağı Çerkes Müzesi çalışmalarımızı bugün itibariyle başlattık. Uzuntarla Mahallemizde yapılacak olan müze ile kültürel zenginliğimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım atmış olacağız" açıklamasında bulundu.