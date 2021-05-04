Kaymakamdan otomobilde iğrenç hareket! Küçük çocuk ormanda yakaladı

Evli ve üç çocuk babası 56 yaşındaki eski Beykoz kaymakamı A.K., geçtiğimiz 17 Temmuz günü akşam saatlerinde aracıyla Beykoz Kaynarca Mahallesi Hocaoğlu mevkiindeki ormanlık arazinin girişindeydi. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk evine gelmek için ormandaki araziden geçmek üzereydi. İddiaya göre küçük çocuk evlerine 500 metre mesafe kala beyaz renkli Skoda marka 34 AG.. 1.. plakalı aracı gördü. Araç içerisinde kaymakamla bir kadının cinsel birliktelik yaşadığını fark eden çocuk yoluna devam ettiği sırada aracın içindeki kaymakam, 'Ne bakıyorsun utanmıyor musun?' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine küçük U., 'Sen utanmıyor musun? ;Evler var burada. Bek benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var' şeklinde tepki gösterdi. Kaymakam, 'Yürü lan bacaklarını kırarım' diyerek tehditler savurunca U., '155'i arıyorum' şeklinde polemiğe girdi.

TEHDİTLER SAVURARAK, ARAÇLA EZMEYE ÇALIŞTI

A.K. bunun üzerine, 'Ben kaymakamım lan' diyerek küçük çocuğu kovalamaya başladı. Aracına geri dönen kaymakam, araçla küçük çocuğun peşinden giderek, çocuğu ezmeye çalıştığı sırada komşular küçüğün çığlık sesiyle olaya müdahale etti. Araçla ola yerinden uzaklaşan kaymakam, 'Seni vuracağım, bulacağım seni' şeklinde sözlerine devam etti.