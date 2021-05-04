Kendisini bıçaklayanı affetti, sonra evlendi

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Necla Kenar, kendisini bıçaklayan Ümit Masat'ı affetti ve onunla evlendi. Masat, birlikte yaşadığı Kenar'ı 7 kez bıçakladığı iddiasıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandı. Kenar'ın kendisini affetmesi üzerine tahliye oldu ancak mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede Kenar'ın 25 Mart'ta Masat'la evlendiği ortaya çıktı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, tarafların evlendiklerini belirterek, sanık Masat hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi. Mahkeme, sanık hakkında tehdit suçundan beraatine, hakaret suçundan ise şikâyetin geri alındığı sebebiyle davanın düşmesine hükmetti. Mahkeme başkanı, sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu belirterek karara şerh düştü.