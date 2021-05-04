Kendisini vurmak isteyen kocasını kurtarırken yaralandı

Denizli'de tartıştığı eşini öldürmek isteyen öfkeli koca, 'Kıyamam' diyerek tüfeği kendisine doğrulttu. Az önce kendisini öldürmeye çalışan kocasını kurtarmak için tüfeğe vuran kadın, silahtan çıkan saçmaların hedefi oldu. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvaltı yapmak için hazırlanan Ramazan Katma ile eşi Özge Katma arasında tartışma çıktı. Ramazan Katma, sinirlenerek odadan aldığı tüfeği karısı Özge Katma'ya doğrulttu. Seni öldüreceğim diyen Ramazan Katma ardından eşine kıyamadığını belirterek namluyu çenesine doğrulttu. O esnada Özge Katma tüfeğe vurarak elinden almaya çalıştı. Son anda tüfeğin tetiğine basan adamın çenesine saçmalar isabet ederken, karısı da yüzünden yaralandı. Ramazan Katma ve eşi Özge hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan karı-kocanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA