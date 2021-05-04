Kıraathanede toplandılar! 52 bin lira ceza yediler

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını denetimleri kapsamında Üsküdar İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerine bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adresi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında denetledi. İş yerinin yasaklı saatte açık olduğu ve adresteki 15 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi. 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.