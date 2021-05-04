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Giriş Tarihi: 4.5.2021 14:54

Kıraathanede toplandılar! 52 bin lira ceza yediler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kıraathanede toplandılar! 52 bin lira ceza yediler

’da bir kıraathanede oyun oynamak için toplanan, sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 15 kişiye 52 bin 35 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını denetimleri kapsamında Üsküdar İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerine bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adresi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında denetledi. İş yerinin yasaklı saatte açık olduğu ve adresteki 15 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi. 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi.

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Kıraathanede toplandılar! 52 bin lira ceza yediler
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