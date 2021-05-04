Kırıkkale'nin markalı bisiklet üretilecek

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilecek olan atölyeyi ziyaret etti.

Vali Sezer ve beraberinde Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'le birlikte atölyede incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Halen inşaat çalışmaları devam eden 3 katlı binada gerekli teknik çalışmalarının ardından Ramazan Bayramı sonrasındaki haftalarda marka ve modelleriyle Kırıkkale'ye özgü bir bisiklet üretimine geçilmesi planlanıyor.