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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:34

'nin markalı bisiklet üretilecek

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale'nin markalı bisiklet üretilecek

Valiliği koordinesinde Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırıkkale Üniversitesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve özel sektör işbirliği ile hayata geçirilecek olan bisiklet atölyesinde Kırıkkale’nin markası olan bisikletler üretilecek.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilecek olan atölyeyi ziyaret etti.

Vali Sezer ve beraberinde Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'le birlikte atölyede incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Halen inşaat çalışmaları devam eden 3 katlı binada gerekli teknik çalışmalarının ardından Ramazan Bayramı sonrasındaki haftalarda marka ve modelleriyle Kırıkkale'ye özgü bir bisiklet üretimine geçilmesi planlanıyor.

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Kırıkkale'nin markalı bisiklet üretilecek
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