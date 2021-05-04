Kolay Eş Anlamlısı Nedir? Kolayın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kolay eş anlamlısı nedir sorusu gün içerisinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, gündelik hayatta kullanılan eş anlamlı kelimeler, karşımıza hayatın her alanında çıkmaktadır. Kolay kelime anlamı olarak; sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen eylemler anlamındadır. Peki, kolay kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte Kolayın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

KOLAY EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Kolay kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından 'Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz.' olarak tanımlanmıştır.

Kolay sözcüğünün 7 adet es anlami karşılığı bulunmaktadır. Kolay ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir;

Kolay kelimesin in eş anlamlısı olan sözcükler;

Basit, bayağı, belli belirsiz, ferah, hafif, olağan ve rahat sözcükleridir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Yaşam eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Doktor eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı

Hayat eş anlamlısı