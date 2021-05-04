Menderes, Belediye Başkanından açıklama bekliyor

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı; belediyede yaşananların akıllara ziyan olduğunu ifade ederken, "Sayın Kayalar; kendisini ispiyonlayan yol arkadaşının ipini çekince olay kapanacak sanıyor. Hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Alnı açık olan, belgeleriyle kamuoyunun karşısına çıkar!" diye konuştu.

Suyun durulamayacak kadar çok bulandığını belirten Artcı; "İki yıldır, bütün Menderes'in yakından takip ettiği olumsuzlukların arka planını birbirleri ile kapışarak ortaya saçtılar. Bu neyin kavgasıdır? Su giderek bulanıyor ama durulmamak üzere. Kamuoyu ve Menderesli hemşerilerimiz; Kayalar ile ilgili tüm bu kanunsuzluk iddialarına ilişkin belgeli açıklama beklemektedir. İkinci şikayet konusu da ortaya çıkınca; Belediyede yaprak kıpırdamıyor demiştik. Birkaç saat içinde Rüzgar'ın görevine son verildi. Bu hamle ile karanlıklarını aydınlatamazlar. Söz konusu iddialar askıdadır ve açıklama beklemektedir. Nasıl bir kumpastır, nasıl bir ilişki ağıdır, nasıl bir pervasızlıktır anlayamadık. Kaçak yapıya, işgale göz yumduğunu, devleti bu konularla ilgili savunmasında yanılttığını, yalan söylediğini bizzat kendi yardımcısı açığa çıkarıyor. İç çatışmaları bir muamma; bunun üstünden ortaya saçılan hukuksuzluk, adaletsizlik, rant ve çıkar hesapları ile iddialar ise ayrı bir muamma!" dedi.

"MENDERESİN DERDİ BAŞKA ONLARIN BAŞKA…"

İkinci icraat yılını geride bırakan CHP'li yönetimin, icraatla değil, bu şaibelerle gündeme geldiğini vurgulayan Başkan Artcı; "Menderes'in derdi başka, onların başka! İlçemiz gerçekten tarihinin en kötü yerel idaresini deneyimliyor. Kayalar, unutmasın ki; Menderes halkının oylarıyla o koltukta oturuyor. Görevi de hizmet etmek; ilçemizin haklarını korumak; kaynaklarını doğru kullanmak ve bunların hesabını vermek. Bırakın işi gücü; hakkındaki yasa dışı uygulama iddiaları alıp başını giderken dahi başını kumdan çıkarmıyor. Kimin eli kimin cebinde, kimin fesi kimin başında belli değil. Ortada; Menderesli hemşerilerimizin çiğnenen hakkı vardır. Yolun kalan yarısı da adam kayırmalarla, kanun tanımayan uygulamalarla, 'Ben yaptım oldu'larla geçeceğe benziyor. Halka hesap vermekten kaçarak bu işlerin olacağını sananlar bilmiyorlar ki; sandık kurulduğunda hesabı doğrudan halk kesiyor. Sürecin ve perde arkasının takipçisiyiz. Menderes'in hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğiz. Bu kayırmacılığın, yalan dolanın ve derin sessizliğin peşini bırakmayacağız. Hali hazırda pek çok sorunla boğuşan ve çözüm bekleyen Menderes; bunu hak etmiyor!" dedi.