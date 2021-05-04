Midyat Kaymakamı trafik denetimine katıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma kararının ardından salgınla mücadele kapsamında Midyat'ta yürütülen denetimler yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezinin birçok noktasında güvenlik kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile birlikte şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan trafik denetim ve uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, denetimde bulundu.

Kaymakam Dundar, yol kontrol ekipleriyle birlikte trafikte seyreden araçlarda "Dinamik Denetim" gerçekleştirerek, pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını, durdurulan araçların sürücülerinin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol etti.

Yürütülen denetim faaliyetlerinin etkinliğini kontrol edilmesinin ardından, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaymakam Dundar, sokağa çıkma yasağı süresince denetim faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşlarımızın kurallara titizlikle uymalarını ve belirlenmiş olan zorunlu durumlar dışında dışarı çıkılmamasını gerektiğini söyledi.

Kaymakam Dundar, "Malumunuz pandemiyle mücadele kapsamında 17 günlük bir kapanma süreci yaşıyoruz. Güvenlik kuvvetlerimiz fedakâr bir şekilde bu denetimlerini sürdürüyorlar. Bizler de onları görevlerinin başında ziyaret edip, yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün buradayız. İnşallah bu sürecin sonunda hem ülkemiz hem de tüm dünya bu salgın hastalıkla mücadelede başarıyla çıkacaktır. Ve yeniden hepimizin özlediği normal yaşamımıza, ortak bir fedakarlıkla erişmiş olacağız. Burada fedakârca çalışan tüm emniyet ve jandarma personellerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.