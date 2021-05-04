Muğla'da köpek dehşeti! Küçük çocuk ölümden döndü

Muğla'da sahipli bir köpek tarafından ısırılan 3.5 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Fethiye'nin Çalış mevkiinde anne ve babası ile babaannesinin bulunduğu siteye giden 3.5 yaşındaki İdil G, sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Akita cinsi köpek tarafından vücudunun birçok yerinden ısırılan, dirsek kemiği kırılan, kasları ve tendonu kopma noktasına gelen İdil, mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat edildi.