Muş'ta 5 bin kişilik aşevinin temeli atıldı

Temel atma törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, İlimizin yetiştirdiği iş insanın Gıyasettin Bingöl'ün, bağışlarıyla burada Kızılay'ımıza bir aş evi kazandırdığını söyledi.

Vali İlker Gündüzöz, "binlerce kişi buradan yaralanma imkanına sahip olacaklar. Ben öncelikle hayırsever hayrının hayırlı olmasını kabul edilmesini Allah katında en güzel şekilde karşılanmasını cenabı Allahtan diliyorum. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere başta Kızılay Genel Başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz Cengiz koç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah aşevi tamamlandığında salgın geçmiş olur ve salgın geçmiş iken daha büyük bir törenle açılışını yaparız " diye konuştu.

Vali Gündüzöz şunları kaydetti:

"Tam kapanma ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerimiz ve sahadaki diğer görevlilerimiz denetlemelere devam ediyor. Bazı vatandaşlarımızın kurar ihlal yaptığını görüyoruz bizde gereğini yapıyoruz. Ama genel olarak kurallara uyulduğunu biliyoruz. Eğer kurallara ne kadar uyarsak normalleşmeye o kadar çabuk ulaşırız. Dolaysıyla bu bir kul hakkıdır ayni zamanda kurala uymayan kişi toplumun kul hakkına giriyor."

Pandemi olması çeşitli kamu hizmetlerinin devam etmeyeceği yada aksayacağı anlamına gelmediğini anımsatan Vali Gündüzöz, "Dolaysıyla her türlü tedbiri kamu hizmetlerini sürekliliğini sağlanması için alınmış durumda. Ayni zamanda yatırımlar hem kamunun olsun hemde özel sektörün olsun yatırımlarının aksamaması için ayni zaman da imalat sanayinin tarımsal faaliyetlerin yani katma değer imalat işlerinin aksamaması istisnalar getirildi ve bu konuda tedbire alındı İnşallah Türkiye pandemiden en az zararla çıkacak. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Bizde sahada sayın cumhurbaşkanımızın emirleriyle, İçişleri Bakanlığın genelgeleri doğrultusunda sağlık bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı kararlar ve tavsiyeler doğrultusunda gereğini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise Türk Kızılay'ın Türkiye'nin her ilinde aşevi projesi geliştirdiğini söyledi.

Valilik tarafından 650 metrekare arsa tahsisi yapıldığını hatırlatan Başkan Koç, "yapılacak aşevi, haftanın 7 günü engelli, yaşlı, dul, kimsesiz vatandaşlar ve öğrencilere hizmet verecek. Bir öğünde en az 3 çeşit yemek çıkarılacak olan aşevinde, ilk aşamada 1500 ihtiyaç sahibine hizmet verilmesi planlıyoruz. Yemeklerimizi ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüp bırakacağız. Kimse sıra beklemek durumunda." diye konuştu.

Daha sonra kurban kesilerek dualar eşliğinde aş evinin temeli atıldı.