Muş'un 100 yıllık su sorunu çözülüyor

Muş Merkez Alparslan Yıldız Tarım İşletmesi mevkiinde yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Asya, gazetecilere şehre içme suyu temininin Devlet Su İşler DSİ Genel Müdürlüğü marifetiyle sağlandığını belirtti.

Buradan Muş merkezle birlikte 8 belde 41 köy ve Muş Alparslan Üniversitesi kampüsüne içme suyu vererek su sorunu tamamen çözülmüş olacağını hatırlatan Başkan Asya, şunları kaydetti:

"Bir kez daha sıkıntı olmayacak şekilde planlandığımız proje ile bin 400'lük boruları döşeyerek 30 kilometre uzaklıktaki Alparslan 2 Barajı'ndan arıtılmış olarak ana isale hattı ile 8 belde ve 41 köyümüz ile MŞÜ kampusunun de yer saldığı içme su ulaştırıldığında bu şehrin içme suyu sorunun tamamen rafa kaldırmış olacağız. Birinci kısmın ihalesi yaklaşık 2 milyon lirayla yapıldı. Bunu ikinci kısmı ise arıtma tesisi ve pompaj istasyonun ihalesi ise daha sonra yapılacak bu anlamda kentin 100 yıllık içme suyu sorunu çözmüş olacaktır. Bu açıdan çok mutluyuz çünkü hayalimizi gerçekleşmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Muş'un içme suyu temini projesinin başlamış olmasından dolayı Allah'a hamd ettiklerini dile getiren Asya, "Birçok farklı çalışmalarla Muş'un su soruna çözümler üretmek üzere gerek dağdaki su kaynakları üzerini yaptığımız çalışmalar gerekse farklı alanlardaki yaptığımız sondaj çalışmalarının ve en son DSİ Genel Müdürlüğüyle birlikte yapmış olduğumuz protokolle şehrin 7 farklı yerlerinde sondaj çalışmasıyla birlikte köklü bir çözüme ulaşamayacağımızı gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekse dönemin Bakanları ve Milletvekilleri nezdinde farklı çalışmalar yaptık. En son 2019 Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'teki ziyaretine su sorunumuzu enine boyuna kendisine aktarmak imkânını bulduk. Bu anlamda hemen Tarım ve Orman Bakanı talimat verdi ve proje çalışmalarına başlandı. En son 23 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılarak ilgili firmanın 2 yıl süre içerisindeki çalışmalarını hızlı bir şekilde başladığının sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Asya, "Bu vesile ile Muş'un su sorunun çözülmüş ve konuşulmayacak şekilde 100 yıllık bir sorunu ortada kaldırmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize ve insanlarımıza verdiği öneme atfediyoruz. Bu anlamda katkısı olan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü ilimiz için tarihte en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Göreve geldiğimiz günden itibaren sorunlarımızı kısa ve orta vadeli olarak belirledik. Ancak uzun vadedeki en büyük sorunlarımızdan birisi içme suyu sorunudur ve bu gün Allah'a hamd ediyoruz ki; şehrin altyapı, üstyapı, park- bahçe, kültür- sanat gibi birçok alanda fiziki yapılarımızın bitirmemizin ardından son olarak içme suyu projemizin hayata geçirmesiyle çalışmalarımızı taçlandırmış olacağız. Bu anlamda çok mutluyuz." diye konuştu.