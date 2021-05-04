‘O artık annemiz, ablamız’

Almanya'da 40 yıl önce Türk komşularından etkilenerek Müslüman olan ve Renata olan ismini değiştiren Emine Baltacı'nın (83) "Öldüğümde beni burada yakmalarına izin vermeyin, Türkiye'de toprağa verin" vasiyeti önceki gün gerçek olmuştu. Huzurevinde ölen Baltacı, Türk komşuları tarafından Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ne getirilerek toprağa verildi. Mahalleli de bağırlarına bastıkları Alman kadının 3 gündür her sabah mezarını ziyaret edip, Yasin okuyarak dua ediyor.Muhtar Cemalettin Efendioğlu, Atatürk'ün Çanakkale Savaşı sonrasında yazdığı mektupta, öldükleri yerde toprağa verilen Anzak askerlerine "Burada dost bir vatanın toprağındasınız, huzur içinde uyuyun", annelere de "Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" şeklinde mektup yazdığını hatırlatarak, "Burada, dost Müslüman toprağında yatan Emine Baltacı da artık bizim annemiz, ablamızdır. Vasiyetini yerine getirdik. Hep anacağız" dedi.Mahallede yaşayan Cevriye Hamzaçebi (74), "Ben de Almanya'da yaşadım. 39 yıl önce Trabzon'a kesin dönüş yaptım. Ağabeylerimin komşusuydu. Sürmene'ye bizleri ziyarete de gelmişti. Çok yardımsever, güler yüzlü, kısa boylu, çıtı pıtı bir ablamızdı. Onu mezarında da hiç yalnız bırakmayacağım" dedi.Remziye Çakır (79) ise "Emine ablamız, Almanya'daki akrabalarımız sayesinde köyümüze misafir olarak gelmişti ve kendisini o şekilde tanımıştık. İnancı kuvvetli olduğu için Cenab-ı Allah burayı nasip etti.. Onu her zaman mezarı başında anacağız" diye konuştu. Muhammet Hamzaçebi (44) ise "20 yıl önce köyümüze gelmişti. Çok neşeli ve sevimliydi. Onu tanıdığımız için çok mutlu olmuştuk. O artık gönlümüzde yaşayacak" dedi.Atatürk, Anzak askerlerinin annelerine 1934'te şu mektubu yazmıştı: "Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."