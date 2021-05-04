O horoza İngiltere'den davet geldi... Sosyal medyadaki videosuyla ünlü olmuştu!

'Bayılan horoz' olarak ünlenen Denizli horozu için ise araba takas teklifi dahi yapıldı. Ancak Gökbudak, evladı gibi baktığı horozu takas etmeyi düşünmediğini söyledi. Dünya çapında ünlenen horoz için dört bir yandan video ve haber çekimi için onlarca kişi gelirken sahibi ise horozu ile birlikte İngiltere'de bir radyo programına konuk olarak çağrıldı.