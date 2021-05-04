Öğretmenlik sevdasını kısacık hayatına sığdırdı

Muğla'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle henüz 29 yaşında hayatını kaybeden öğretmen Esra Karaman'ın kısacık hayatına kocaman bir eğitim sevdası sığdırdığı ortaya çıktı. Bodrum'da Bahçeşehir Koleji'nde 4'üncü sınıf öğretmenliği yapan Esra öğretmen güler yüzüyle tanınıyordu. SABAH'a konuşan Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampus Müdürü Barış Anıl Çakır "Esra öğretmeni kelimelerle anlatmak imkansız. İyi kalpli, işine aşkla bağlı, öğrencilerini çocuğu gibi severdi. Canlı ders sırasında fenalaştığı doğru değil. Çarşamba günü ilk dersi yaptıktan sonra bizi arayıp, başının çok ağrıdığını ikinci derse giremeyeceğini söyledi. Sağlık ekipleriyle evine gittik. Yarı baygın vaziyetteydi. Hemen hastaneye kaldırıldı, ancak maalesef kurtarılmadı" dedi.Çocuk yaşlarda öğretmen olmak isteyen Karaman üniversite sınavında ilk yıl Ege Üniversitesi matematik bölümünü kazandı. 1 yıl okuduktan sonra öğretmen olmak istediği için tekrar sınava girdi ve matematik öğretmenliği bölümünü kazandı. Mezun olunca sobayla ısınan köy okulunda gönüllü öğretmenlik yaptı. 1'inci sınıftan başlattığı öğrencileri bu yıl ilkokuldan mezun olacaktı.