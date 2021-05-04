Okmeydanı’nın Bakır Abisi koronavirüse yenik düştü

Yaklaşık 10 yıl Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru 52 yaşındaki Bakır Artuğ koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Binlerce Covid 19'lu hastanın geldiği hastanede çalışırken değil de izne ayrıldığı sırada pozitif olan ve hayatını kaybeden hastanenin 'Bakır abisi' nin ölümü İstanbul Emniyetini de yasa boğdu. İstanbul'da o hastaneye gelen binlerce kişiye emeği geçen Bakır Artuğ memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.





Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 yıldır görev yapan 52 yaşındaki polis memuru Bakır Artuğ izne ayrıldığı sırada yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Yaklaşık bir haftadır tedavi gören ve hastanenin Bakır abisi olarak bilinen polis memuru Bakır Artuğ hayatını kaybetti. Binlerce korona hastasının gelip gittiği ve tedavi gördüğü hastanede değil de izne ayrıldığı sırada virüsü kapan Bakır Artuğ'un ölümü İstanbul Emniyetini de yasa boğdu.





Kendisi ile uzun yıllar mesai arkadaşlığı yapan dostları, emniyet müdürleri yaptıkları paylaşımlarda rahmet dileklerinde bulundu. Hastaneye giden binlerce insana yol gösteren hemen herkese bir iyiliği dokunan, Okmeydanı'nın Bakır abisi memleketi Şanlıurfa'da önceki gün toprağa verildi.