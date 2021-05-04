Öldüren tanışma

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki tekstil çalışanı Ercan M., parkta tanışıp evine gittiği 45 yaşındaki otel resepsiyonisti Ahmet Özkul'u elleriyle boğarak öldürdü. Olay, 28 Nisan'da saat 20.00 sıralarında yaşandı. Cinayetin ardından evin kapısını kilitleyip anahtarı yanına alan zanlı, yakalanma korkusuyla uzun süre yaşayamayacağına karar verince ailesiyle helalleşip Emniyet'e giderek teslim oldu. Avcılar'da oturan ve "Yağma, gasp, hırsızlık, cinsel istismar ve yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü 43 suç kaydı bulunan zanlının ifadesi üzerine cinayet mahalline giden polis, Özkul'u elleri tişörtle önden bağlanmış halde ölü buldu. 3 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilen Ercan M. tutuklandı.