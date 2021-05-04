Polisten kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi

Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna," Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım" diyerek kendisini savundu. Sezer Y.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi. Ayrıca Sezer Y. Ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.



Kadın ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.