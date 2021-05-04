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Giriş Tarihi: 4.5.2021 08:31 Son Güncelleme: 4.5.2021 08:46

Polisten kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi

İHA
Polisten kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi

’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü 4 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü, ”Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devriye gezen polis, üzerinde kadın ve erkeğin bulunduğu plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu.

Motosiklet sürücüsü Sezer Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre kaçtıktan sonra Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna," Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım" diyerek kendisini savundu. Sezer Y.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi. Ayrıca Sezer Y. Ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.

Kadın ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Polisten kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi
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