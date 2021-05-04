SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı! Otogar saldırganları bombayı 250 dolara taşımışlar





Otogardan emanet gelecekmiş, gidip alsak olur mu?' diye sordu. Bende yalnız bırakmamak için İ. İle birlikte gittim. Çantayı aldı. Polisleri gördüğünde ise koşmaya başladı. Ben tesadüfen oradaydım ve bomba taşıdıklarını bilmiyordum. Bana silah bile taşınacağını söylemediler, ben böyle bir iş içinde olduğum için çok üzgünüm" dedi.





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