Şanlıurfa’da yılan öldürmek isterken 5 çocuğu yaraladı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sultantepe kırsal mahallesinde evinin bahçesini temizlerken yılan gören bir kişi, eve girme ihtimaline karşı yılanı öldürmek için evinde bulunan tüfeği aldı.

Yılana ateş açan adamın tüfeğinden çıkan saçmalar, ikisi kendi çocuğu olmak üzere 5 çocuğu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 çocuk ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuklardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.