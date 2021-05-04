Şoför koltuğunda başkan var

Kastamonu'da, Şenpazar Belediyesi'ne hibe edilen otobüsü kullanmak için kurumda yeterliliği bulunan çalışan olmaması üzerine aracın sürücülüğünü, daha önce otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar üstlendi. Sosyal hizmetlerde kullanılmak amacıyla bir otobüs talebi üzerine daha önce Başbakanlık aracı olarak kullanılan otobüs, Şenpazar Belediyesi'ne hibe edildi. Ankara'da bulunan aracın gerekli değişikliklerin yapılması için İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Ancak Şenpazar Belediyesi bünyesinde otobüs kullanma yeterliliği olan kimse bulunmaması üzerine aracı İstanbul'a, daha önce otobüs şoförü olan Belediye Başkanı Cem Çınar götürdü.İstanbul'da gerekli değişiklikler yapılan otobüs, daha sonra yine Başkan Çınar tarafından Şenpazar'a getirildi. İlçe halkına yönelik geziler düzenlenmesi planlanan otobüsün direksiyonunda ise şimdilik Belediye Başkanı Çınar bulunacak. 5 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı Çınar "Belediyemizin benimle birlikte 15 personeli var. Gönül ister ki 2 kişi daha alalım, bu aracı kullansın ama onu karşılayacak bütçemiz yok. 'Belediye başkanının ne işi var direksiyonda' diyenler var. Ağır vasıta ehliyeti olan, şartları tutan bir iki personelimizi yetiştireceğiz. Onların hem belediye başkanı hem de ustası olacağız. Bunun da gururunu yaşayacağız" dedi.