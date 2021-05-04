Sokakta yakılmış ceset bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahallesinde sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işe giden mahalle sakinleri, sokakta hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

OLAY PKK CİNAYETİ

Henüz kimliği belirlenmeyen erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, duvarda yeni yazılmış PKK yazısı dikkat çekti. Cesedin olay yerinden kaldırılmasının ardından duvara yazılan PKK yazısı ise ekiplerce sildirildi.