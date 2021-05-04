Son dakika: 48 saattir her yerde aranan otizmli Kerim Can Güney bulundu! Jandarmanın ilk sözleri bu oldu...

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolan 10 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney, bugün sabah saatlerinde bir taşın arkasında otururken bulundu. Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan Kerim Can'a hemen su verildi. Sağlık durumu iyi olan Kerim Can'ı kucağına alan bir jandarma personeli, mutluluktan "Oh be. Çok şükür" diyerek sevindi.

Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde önceki gün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can'ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla sürdürüldü. Kerim Can'ın kaybolduğu arazide yaklaşık 5 kilometre çapında bir alanda arama yapıldı.