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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 4.5.2021 18:15 Son Güncelleme: 4.5.2021 18:25

SON DAKİKA - 'de korkutan deprem! - ile ’da da hissedildi! İşte son depremler listesi

SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.02'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 66.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: AKDENİZ'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında saat 18:02'de yerin 66.9 kilomerter derinliğinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

DEPREMİN MEVKİSİ


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SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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