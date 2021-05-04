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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can Güney bulundu! Müge Anlı da devreye girmişti...
Giriş Tarihi: 4.5.2021 12:16 Son Güncelleme: 4.5.2021 12:27

: 'da kaybolan otizmli Kerim Can Güney bulundu! Müge Anlı da devreye girmişti...

Son dakika: Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can Güney bulundu! Müge Anlı da devreye girmişti...

haberine göre; 'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu. Otizmli çocuk bulunur bulunmaz ekipler tarafından su verildi. O ana ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Güney'in kaybolması ile ilgili Müge Anlı da devreye girmişti. Anlı, ATV'de tüm bilgileri 84 milyonla paylaşmıştı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney için dün arama başlatılmıştı. AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmaları 48 saat sonra sonuç verdi. 200 köylünün de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda Güney sağ olarak bulundu.

48 SAAT SONRA GÜZEL HABER GELDİ

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney 48 saattir her yerde aranıyordu. Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

EKİPLER HEMEN SU VERDİ

Kayıp çocuğu bulan ekipler o anları kayıt altına aldı. Güney, bulunur bulunmaz ona sarılan ekipler su verdi.

MÜGE ANLI'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de otizmli Kerim Can Güney'in kaybolması gündeme gelmişti. Anlı, kayıp olayı ile yakında n ilgilenmiş, bilgi ve bulguları paylaşmıştı.

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Son dakika: Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can Güney bulundu! Müge Anlı da devreye girmişti...
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