SON DAKİKA | CHP’deki kayıp at skandalı büyüyor! O isim görevden alındı!

ATLAR, ÇİP NUMARALARI VERİLEREK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Adalar'da çıkarılan at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların hepsinin Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiplendiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çip numaraları verilerek teslim edildiği öğrenildi.

ATLAR ÖLSE BİLE ÇİP NUMARALARI DÜŞÜRÜLMEK ZORUNDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at öldüğünü açıklamıştı. Hiçbir atın kaybolamayacağı, atların ölse bile çip numaraların düşürmek zorunda olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir organizasyon yapmadan atları Adalar ilçesi dışına çıkardığı öğrenildi. Atların hangi il veya ilçeye sevk edildiyse o ilin il veya ilçe tarım müdürlüğü tarafından atların çipleri okutulup İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alan kişinin adına kaydedilmek zorunluluğu olduğu ifade edildi.