Son dakika: Diyanet'ten fitre açıklaması! Tam kapanma döneminde...

Bozkurt, fitre ve zekat gibi mali ibadetlerin direkt ödendiği gibi vekalet yoluyla başkaları tarafından da ödenebildiğini anımsatarak, şöyle devam etti: "Kovid-19 nedeniyle birinci derecede akrabamızı dahi göremiyoruz. Dolayısıyla muhtaç insanlara doğrudan ulaşma şansımız daha zordur. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanlarımız kısıtlı olduğu için fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz."